Харламов покрасил волосы в розовый цвет ради гендер-пати Харламов появился с розовыми волосами в финале шоу

Фото: НТВ

Гарик Харламов

В финале шоу «Звезды», которое появилось на платформе «VK Видео», юморист Гарик Харламов порадовал зрителей необычным образом — он пришел с розовыми волосами. Шоумен устроил с коллегой Денисом Дороховым гендер-пати в эфире. После выступления команды «Регионы», лидером которой является Дорохов, Харламов объявил, каким будет пол ребенка жены одного из участников команды с помощью розового цвета волос.

По словам комика, все началось со звонка его коллеги Дениса Дорохова, который рассказал о гендер-пати. Гарик сказал, что не знал о таком сюрпризе. Он добавил, что решился перекрасить волосы после звонка Дорохова и ничуть не пожалел об этом. Харламов также пошутил, что это была отличная возможность закрасить седину.

Ранее сообщалось, что триумфатором юмористического телешоу «Звезды» стала команда Дорохова. В финале за главный приз также боролись Дмитрий Маликов и «Сборная России», Азамат Мусагалиев и «Астана», Джиган и «Красноярск», Филипп Киркоров и «Борцы» и Лера Кудрявцева с «Раисами».

Второе место досталось команде «Астана», а тройку лучших замкнули «Борцы». Наименьшее количество голосов было отдано комикам из команды «Раисы».

Телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды» после возмущения актрисы Яны Поплавской. Артистке не понравились разборки между Филиппом Киркоровым и Александром Реввой, которые пустили в эфир.