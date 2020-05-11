Гарик Харламов оценил юмор Ларисы Гузеевой

https://static.news.ru/photo/b1980dec-942c-11ea-a6bc-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Резидент и ведущий проекта Comedy Club Гарик Харламов оценил шутку ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой в Instagram. Подписчики актрисы поинтересовались, как она относится к юмористу «камеди клад» (фолловер допустил ошибку в написании). Та в ответ отшутилась.

У нас обоих лишний вес, — написала Гузеева.

Харламов, в свою очередь, ответил.

Браво, Лариса! И «камеди клад» тоже норм, — написал ведущий.

Ранее между двумя звёздами телеэфира возникла напряжённость. Она была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей телепередачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор Харламов не упускал случая «потроллить» Гузееву в Интернете.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева заявила, что посвящает юмористу историю одной из участниц программы, которую жених бросил из-за чрезмерного газообразования. При этом телесваха призналась, что Харламов её уже «задолбал».