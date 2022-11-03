Харламов объявил об уходе из Comedy Club

Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Гарик Харламов объявил в своем блоге об уходе из Comedy Club. Артист провел в шоу 17 лет, с 2005 года.

Всё, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в «Камеди», но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь ! А я, наконец-то, спать, — написал 41-летний комедиант.

По словам артиста, его теперь в качестве ведущего заменит другой резидент Comedy Club — Андрей Бебуришвили. О своих дальнейших планах Харламов, который пришел в шоу в 24-летнем возрасте, пока не сообщает.

Еще в прошлом году сын Юрия Никулина Максим заявлял, что резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов устарели, а само шоу ТНТ они назвали «балаганом для публики, которая хочет смеяться смехом животных».

Ранее телеканалы ТНТ и «Пятница», принадлежащие «Газпром-медиа», объявили о прекращении работы с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном и Мариной Гранкиной из TeenSpirit, которая выпускает программу «Орёл и решка». Это было связано с высказанной ими критикой относительно военной операции России на Украине.