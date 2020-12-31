Харламов иронично связал будущее человечества с меню китайцев

https://static.news.ru/photo/49c72018-4c41-11eb-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский комик Гарик Харламов поздравил своих подписчиков с новым, 2021 годом и пошутил на тему, каким он будет.

Желать ничего не будем, так как каким он будет, зависит от того, что сейчас едят китайцы, — написал юморист на своей странице в Instagram.

Этой шуткой Харламов напомнил, что по одной из версий, источником коронавируса стал рыбный рынок в китайском городе Ухань, где продавали для употребления в пищу летучих мышей.

Ранее NEWS.ru писал, что Харламов со своим коллегой по Comedy Club Павлом Волей посмеялись над совместным творчеством Николая Баскова с тиктокером Даней Милохиным. Маститый певец и молодой блогер выпустили клип «Дико тусим», который собрал огромное количество просмотров в Сети.

Даня Милохин стал гостем очередного выпуска шоу и попал под прицел юмористов. Харламов в первую очередь поинтересовался, как могли найти друг друга «такой молодой и такой старый». «Ты разносил еду пенсионерам, открываешь дверь, а там Басков?» — поинтересовался Харламов.