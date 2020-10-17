Харламов и Бузова пошутили про участие в проекте «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/6c0eed28-105e-11eb-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и с недавних пор фигуристка Ольга Бузова стала гостьей программы Comedy Club и в шутку поговорила с одним из ведущих шоу Гариком «Бульдогом» Харламовым про участие в проекте «Ледниковый период».

Артистка сказала, что бывшему мужу Кристины Асмус надо начинать писать песни. А после — дело за малым — Харламова вскоре пригласят в «Ледниковый период». Со-ведущий Харламова Павел Воля наклонился к коллеге и сказал ему на ухо, что певица — сумасшедшая. Однако Гарик, судя по всему, и сам не рад обозначенной перспективе. Он сомневается, что фигурист Илья Авербух пригласит его на проект.

Авербух возьмёт меня? Я что — папина дочка. Не пойду, ни за что, — сказал Харламов.

Как ранее писал NEWS.ru, звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова и олимпийский призёр Илья Авербух вместе появились на шоу «Вечерний Ургант». Пара больше не намерена скрывать свои отношения, они откровенно рассказали, как им живётся вместе под одной крышей.

Авербух рассказал, что изначально они не хотели рассказывать о своих отношениях никому из журналистов. И их появление на передаче у Урганта — исключение из правил.