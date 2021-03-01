Хаматова рассказала о причинах расставания с гражданским мужем

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Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова поделилась подробностями своей личной жизни. В настоящий момент она не замужем, но влюблена, однако имя избранника называть не хочет. По словам звезды сериала «Зулейха открывает глаза», личной жизни часто мешает профессиональная и общественная загруженность.

Хаматова рассказала, что многие молодые люди говорили ей, что хотели бы видеться чаще, но они «надолго не задерживались». Как сообщила актриса, официально замужем она была только один раз — за актёром Иваном Волковым. В их союзе на свет появились дочери Ася и Арина. Этот брак Хаматова считает «прекрасным».

До сих пор наши отношения уважительные, дружеские, тёплые. У всех уже свои семьи. Две дочки Ванины, а младшая от Александра Шейна. Не со всеми хорошие отношения. У нас с Александром понятия добра и зла разные очень, — рассказала Хаматова в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.

Дочка Шейна и Хаматовой по имени Ия родилась в 2010 году. Спустя восемь лет пара рассталась.

Как ранее передавал NEWS.ru, Чулпан Хаматова дала совет людям, как пережить травлю в Сети. Она заявила, что нужно обращаться к тем друзьям, которые живут «вне этой палитры».