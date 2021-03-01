Хаматова рассказала, как пережить травлю

https://static.news.ru/photo/a677773c-7aa8-11eb-952d-96000091f725_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

45-летняя актриса Чулпан Хаматова дала совет людям, как пережить травлю в Сети. Она заявила, что нужно обращаться к тем друзьям, которые живут «вне этой палитры».

Будьте с ними, скажите, что вам нужна помощь, что вам нужно увидеть их любовь и поддержку. Мне кажется, для меня это был самый эффективный способ, — рассказала Хаматова в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.

Актриса призналась, что дружит с разными людьми, среди которых есть журналисты, актрисы и врачи. В период травли режиссёр Юрий Норштейн заявил что у неё есть возможность понять кто является её настоящим другом.

Хаматова считает, что травля возникает тогда, когда у людей начинают рушатся конструкции чёрно-белого мира.

Почему Хаматова записала этот ролик, она же не про это? И начинают рушиться конструкции чёрно-белого мира. Этот дискомфорт, который испытывают люди, позволяет давать оценку мне, Нюте [Федермессер], Лизе [Глинке], — пояснила актриса.

Федермессер, Глинка и Хаматова неоднократно сотрудничали с действующей властью по вопросам различных благотворительных проектов.

Как писал NEWS.ru, помощница Чулпан Хаматовой Елена Болотова рассказала, что не смогла долго работать с актрисой и решила уволиться, поскольку ей пришлось заниматься делами благотворительного фонда «Подари жизнь», который помогает больным детям. Она призналась, что больше не может видеть смерть детей.