Хайди Клум рассказала, почему её ноги застрахованы на разные суммы

Топ-модель и телеведущая Хайди Клум рассказала в интервью телешоу Эллен ДеДженерес о том, что её ноги застрахованы на разные суммы, так как она повредила одну из них в детстве. Общая сумма страхования обеих конечностей при этом составляет два миллиона долларов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Иногда люди делают странные вещи, — поделилась Клум.

Она рассказала, что будучи ребёнком она однажды упала на стекло, после чего в течение долгого времени у неё оставался шрам на ноге. Тем не менее, инцидент не отразился на её успешной карьере в модельном бизнесе в последующем.

Ранее журналистка Божена Рынска в своём Telegram-канале назвала российскую телеведущую Дану Борисову «продавщицей из Пятёрочки». Так она прокомментировала фотографию знаменитости в купальнике, который ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Подписчики Рынска раскритиковали её за такие слова и попросили её для сравнения скинуть свою фотографию. Многие также негативно отнеслись к тому, что она использовала профессию продавца в качестве унижения. Пользователи заявили, что этим она показывает своё неуважение к людям.