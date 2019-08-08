https://static.news.ru/photo/b1b21fda-b9ca-11e9-b403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хайди Клум получила штраф в размере 6,7 тысячи долларов за купание в неположенном месте. В эти дни супермодель проводит медовый месяц с мужем рок-музыкантом Томом Каулитцем в Италии. Знаменитости плавают на яхте и купаются в труднодоступных местах.

Купание в знаменитом Голубом гроте острова Капри запрещено итальянским законодательством. В него можно заплывать на яхте, но за купание в воде грота придётся заплатить штраф в размере 6,7 тысячи долларов.

Однако, как сообщает Radar , пара нырнула в воду с яхты незадолго до захода солнца в понедельник, 5 августа. Итальянской полиции стало известно, что Хайди Клум и Том Каулитц в компании 20 друзей отправились в Голубой грот и Хайди прыгнула в воду.

Это не первый случай, когда пара решила искупаться в запрещённых водах. Ровно год назад Клум опубликовала видео о том, как она и Каулитц плавают в гроте, наслаждаясь тем, как невидимая певица исполняет им серенаду.

46-летняя Хайди Клум и 29-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц тайно поженились несколько месяцев назад, официальная свадебная церемония была проведена в минувшие выходные в Италии.