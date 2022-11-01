Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в костюм дождевого червя

Фото: Социальные сети

В Нью-Йорке прошла вечеринка, посвященная Хеллоуину, на которую пришла Хайди Клум с супругом. Супермодель нарядилась в костюм дождевого червя. Запись появления пары попала на YouTube. Об экстравагантной выходке модели пишет издание Page Six. Сама Клум призналась, что «старалась расширить границы и придумать что-то новое».

В прошлом году я подумала, что дерево было бы реально круто. Ну или, может, растение... А потом я дошла от растений до дождевых червей, — заметила звезда.

Муж Хайди Клум (Том Каулиц, музыкант) вместе с женой поучаствовал в тематическом появлении на вечеринке. Он пришел туда в костюме рыбака с окровавленным глазом.

Модель призналась, что «быть дождевым червем» довольно сложно, хоть и не стала отказывать костюму в оригинальности. По ее словам, двигаться в таком наряде очень трудно, а после падения буквально парализуются ноги и руки.

Ранее жена американского президента Джо Байдена Джилл пришла на празднование Хеллоуина в необычном костюме. Первая леди облачилась бабочкой. При этом, что видно на обнародованных в Сети кадрах, крылья были надеты вверх ногами.

Сам глава государства решил отказаться от экстравагантного образа на Хеллоуин. Он оделся по-обычному. На Байдене, помимо прочего, были кепка и белая рубашка.