Хабиб обвинил Николая Баскова в обмане с покупкой квартиры Хабиб сообщил, что обещавший купить ему квартиру Басков не сдержал слова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

33-летний российский певец и блогер Хабиб (настоящее имя — Хабиб-Рахман Шарипов) сообщил, что певец Николай Басков пообещал ему купить жилье в Москве или помочь с его приобретением, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Авторадио». Хабиб отметил, что согласился принять подарок коллеги, однако Баков не сдержал слова, фактически обманув его, говорится в сообщении.

Обманул, получается, с квартирой... Пообещал помочь с покупкой или подарить, а не помогает и не дарит, — признался Хабиб.

Ранее Басков вошел в тройку самых популярных артистов России по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения. Певец набрал 10% голосов опрошенных. На втором месте оказались Лариса Долина и Олег Газманов. Первые строчки в рейтинге заняли SHAMAN, которого назвали лучшим 33% опрошенных, и исполнительница Полина Гагарина (19% опрошенных).



До этого поклонники Баскова обнаружили в Сети молодого человека с именем Бронислав Басков, который оказался поразительно похож на артиста. У исполнителя действительно есть наследник Бронислав, который живет с матерью Светланой Шпигель за границей. «Натуральный блондин», взявший себе имя сына Баскова, оказался начинающим певцом-сиротой, который решил подогреть к себе интерес публики.