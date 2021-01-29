Хабенский примерил роль ведущего «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/dc69c9a0-6287-11eb-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Константин Хабенский побыл в роли ведущего главной телестройки страны в эфире программы «Вечерний Ургант». Ольга Бузова, также приглашённая на программу, побыла в роли актрисы.

Хабенскому предложили прочесть текст Бузовой от 15 ноября 2008 года. Актёр обсуждал отношения участников с губной помадой в руках, копируя Ольгу. Телеведущая прочла монолог Тригорина их чеховской «Чайки». Несмотря на то, что Бузова сбилась на последнем слове, и Хабенский, и Ургант сочли её выступление блестящим.

Телепроект «Дом-2» закрылся 30 декабря прошлого года после 16 лет в эфире. За это время многие его участники приобрели известность, достигли определённых вершин и стали узнаваемыми. Владельцы ТНТ решили, что реалити-шоу теряет в рейтинге и становится бесперспективным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народному артисту РФ Константину Хабенскому пришлось умереть и воскреснуть для новой почти мистической роли в сериале. Правда, обе эти ипостаси — и смерть, и возвращение — лишь экранное амплуа.