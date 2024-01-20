Гвердцители заподозрили в бойкотировании России «Царьград»: Тамара Гвердцители объявила России бойкот

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тамара Гвердцители

Издание «Царьград» пишет, что народная артистка РФ Тамара Гвердцители объявила России бойкот. По данным СМИ, отъезд исполнительницы в Грузию был связан не с семейными обстоятельствами, а с политическими убеждениями.

Как сообщает «Царьград», певицу обвиняли в том, что она перестала исполнять песни на русском языке из-за негативной позиции по СВО. Однако, уточняет издание, актриса эти домыслы опровергла.

Ложь, безумие и еще раз ложь. Музыка не имеет границ. Самый великий посол в мире — это музыка, она понятна каждому человеку, невозможно себе представить мой концерт без русских песен, — цитирует певицу «Царьград».

Вместе с тем, указывает издание, Гвердцители открыто поддерживает Украину. Так, говорится в публикации, на концерте в Казахстане она спела песню на украинском языке и расплакалась во время общения со зрителями. «Царьград» обратил внимание, что выступлений в России артистка больше не дает.

Ранее продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что некоторые покинувшие Россию артисты заслуживают второго шанса. По его мнению, речь о тех звездах, которые не высказывались в негативном ключе об СВО. Как считает Рудченко, у таких деятелей культуры могли быть разные причины отъезда за границу, возможно, они испугались за свою жизнь и жизнь близких.

Также, отметил продюсер, нужно работать с теми артистами, которые никуда не убегали, в любой ситуации остаются со своим народом и страной. Им, как полагает Рудченко, нужно давать привилегии: лучшие роли в фильмах, театрах, публичную поддержку.