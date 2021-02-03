Гузеева жёстко ответила хейтерам на советы о питании

https://static.news.ru/photo/b64ea24c-6668-11eb-a0cf-96000091f725_660.jpg Фото: https://news.ru/show-business/doch-guzeevoj-raskritikovali-za-durnoe-vospitanie/

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками в соцсетях фотографией ужина своей дочери. На фото был тартар из говядины с картофелем и салат с гранатом.

Когда форма не соответствует содержанию. Нетерпеливая дочь решила, что и так ей красиво. Тартар из говядины и салат с дольками грейпфрута. На пальце родимое пятно. Знаю, что можно убрать лазером, но нам и так красиво, — написала ведущая программы «Давай поженимся!».

Подписчики тут же принялись комментировать блюда. Одни писали, что не понимают, как можно вообще употреблять сырое мясо. На что Гузеева язвительно ответила: «Вилкой». Другие фанаты телеведущей предложили добавить в салат орехи. И тут у неё оказалось своё мнение: «Они всё испортят». Актриса призналась, что её семья ест орехи только в десертах.

Я, конечно, жутко извиняюсь, но кое-кто говорил, что уходит «в голод», — заявила неугомонная подписчица.

Телеведущая не стала молчать, напомнив, что её семья к её диетам не имеет никакого отношения. И они «не должны голодать» вместе с мамой.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники раскритиковали 20-летнюю дочь Гузеевой за фривольное поведение. Ольга Бухарова пришла на работу к матери и позировала с ней и Дмитрием Нагиевым, с которым Гузеева состояла в отношениях больше 30 лет назад.