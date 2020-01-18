Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что к 60 годам начала жалеть об упущенных возможностях и «растраченной на пустое жизни».
О чём я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А ещё я от всего избавляюсь, всё раздаю, — написала Гузеева 18 января на своей странице в Instagram.
Она опубликовала два снимка своей дочери Ольги. Гузеева отметила, что детское платье чудом сохранилось в семье, поэтому находка сделала её счастливее.
Лариса Гузеева — мать двоих детей. Как писал NEWS.ru, телеведущая пообещала отдать всё имущество и деньги детям и отмаливать грехи, даже «если дети выбросят на помойку».
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