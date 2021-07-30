Гузеева высказалась против женщин с седыми волосами

Лариса Гузеева раскритиковала «моду» на естественное старение и седые волосы у женщин. Ведущая высказалась по этому поводу в Instagram, сопроводив своё мнение архивным снимком.

Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и «натуральную красоту». Зачем? Чтобы что? Ну да, старение неизбежно, но мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин любого возраста. Если природа недодала, а возможность есть, почему бы и не... Я экспериментирую всю жизнь, — обратилась к поклонникам актриса.

Однако не все поклонники артистки согласились с её мнением. Они посчитали, что Гузеева чересчур требовательна к женщинам в возрасте.

«Я за ухоженность и опрятность в любом возрасте, хотелось бы всегда выглядеть достойно, найти золотую середину, без перегибов в „натуральности“ и в „улучшении“», «А мне нравится красивая и благородная седина. Например, как у Кристин Лагард. Ухоженная и естественная», написали в комментариях пользователи.

Интересно, что на публикацию отреагировали коллеги артистки по цеху. Алика Смехова и ведущая Юлия Зимина оставили под записью несколько весёлых смайликов.

Ранее сообщалось, что размер пенсии Ларисы Гузеевой составляет 45 тысяч рублей. Неплохую выплату Гузеевой обеспечило звание заслуженной артистки и столичная прописка. Все деятели культуры, имеющие почётные звания, получают большую пенсию.