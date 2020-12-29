Гузеева удивила поклонников причёской в стиле Одри Хепберн

https://static.news.ru/photo/7ff6eea8-4a38-11eb-a43b-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лариса Гузеева предстала на публике в синем платье в пол и причёской в стиле Одри Хепберн. Ведущая сделала короткую чёлку и уложила волос в объёмный кокон.

Такое стиль в своё время придумал стилист Алесандр де Пари для фильма «Шарады» в 1963 году, в котором блистала кинозвезда прошлого века. Гузеевой настолько понравился этот стиль, что она решила повторить его для себя и явиться в таком виде в новом году.

Пока неясно, насколько долго ведущая «Давай поженимся!» сохранит этот стиль, но поклонники уже успели оценить его. Фанатам артистки стиль западной кинозвезды пришёлся по вкусу. Подписчики Гузеевой завалили звезду «Жестокого романса» комплиментами.

«Очень стильно», «Так даже моложе выглядеть стали», «Необычно и привлекательно», «Какая красивая! Шикарный образ!», «Очень идет прическа. Сразу минус 20 лет», «Ларочка, чёлка — супер! Очень идет», «Классная причёска и макияж!», написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Гузеева раскритиковала людей, который стали жертвами мошенников, действующих от имени ведущей. Актриса считает, что люди сами виноваты из-за собственной невнимательности и доверчивости.