Гузеева с презрением высказалась о бедных женихах

Лариса Гузеева раскритиковала бедных женихов в программе «Давай поженимся!» на Первом канале. Телеведущая, которая часто высказывает провоцирующее публику мнение, на этот раз заявила, что бедных «не за что любить».

Это произошло во время разговора с гостем программы, 34-летним женихом — миллионером по имени Давид. Мужчина искал себе невесту в рамках проекта, он сомневался в выборе, опасаясь, что любить будут больше его деньги.

Гузеева заявила, что материальные блага выше чувств. По мнению ведущей, наличие денег у мужчины — это его труд и заслуга. И если отчасти женщины за это любят мужчин, то ничего плохого в этом нет.

Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! — сказала главная сваха страны.

Что касается бедных женихов, любить их не за что, уверена ведущая.

А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить? — резюмировала актриса.

Сама 62-летняя Гузеева не раз говорила, что привыкла жить в роскоши и ни в чём себе не отказывать. Актриса замужем за ресторатором Игорем Бухаровым.

Ранее Лариса Гузеева раскритиковала «моду» на естественное старение и седые волосы у женщин. Ведущая высказалась по этому поводу в Instagram, сопроводив своё мнение архивным снимком.