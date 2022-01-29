Гузеева с презрением высказалась о бедных женихах

Лариса Гузеева раскритиковала бедных женихов в программе «Давай поженимся!» на Первом канале. Телеведущая, которая часто высказывает провоцирующее публику мнение, на этот раз заявила, что бедных «не за что любить».
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Гузеева заявила, что материальные блага выше чувств. По мнению ведущей, наличие денег у мужчины — это его труд и заслуга. И если отчасти женщины за это любят мужчин, то ничего плохого в этом нет.
Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! — сказала главная сваха страны.
Что касается бедных женихов, любить их не за что, уверена ведущая.
А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить? — резюмировала актриса.
Сама 62-летняя Гузеева не раз говорила, что привыкла жить в роскоши и ни в чём себе не отказывать. Актриса замужем за ресторатором Игорем Бухаровым.
Ранее Лариса Гузеева раскритиковала «моду» на естественное старение и седые волосы у женщин. Ведущая высказалась по этому поводу в Instagram, сопроводив своё мнение архивным снимком.