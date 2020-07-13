Гузеева резко ответила подписчикам на критику в Instagram

https://static.news.ru/photo/a9f52bbc-c4fe-11ea-9b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева резко ответила одной из своих подписчиц в Instagram. Звезду телеэкрана оскорбил нелицеприятный комментарий к публикации.

Она обнародовала фотографии с подругами во время съемок телешоу «На дачу!», отметив, что работает «с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками» уже 12 лет. Съёмки проходят в деревне, уточнила ведущая Первого канала.

Поклонники оставили немало восторженных комментариев. Однако были и те, кому внешний вид Гузеевой и её подруг не понравился. Одни исподволь поинтересовались, почему телезвезда не накрасила и не нарядила подруг. Некоторые задали «тонкий» вопрос о том, какое горе посетило приятельниц. Были и те, кто предложил дамам махнуть по «сто грамм».

Похожи на алкоголичек, — прямолинейно заявила одна из читательниц.

В ответ на этот комментарий Гузеева не выдержала и ответила, что жалеет таких «страшненьких, без мозгов и фантазий».

Телеведущая и ранее не церемонилась с теми подписчиками, мнения которых ей не по душе. Как писал NEWS.ru, например, недавно она резко ответила подписчикам на вопрос о маске и перчатках, которые отсутствовали на ней на групповом фото с коллегами по работе. Пояснив, что это вызвано производственной необходимостью, Гузеева пообещала отправлять в бан «дураков и дур», которым кажется, что она их соседка или подружка.