Гузеева резко ответила подписчикам на критику в Instagram

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева резко ответила одной из своих подписчиц в Instagram. Звезду телеэкрана оскорбил нелицеприятный комментарий к публикации.
Она обнародовала фотографии с подругами во время съемок телешоу «На дачу!», отметив, что работает «с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками» уже 12 лет. Съёмки проходят в деревне,
Поклонники оставили немало восторженных комментариев. Однако были и те, кому внешний вид Гузеевой и её подруг не понравился. Одни исподволь поинтересовались, почему телезвезда не накрасила и не нарядила подруг. Некоторые задали «тонкий» вопрос о том, какое горе посетило приятельниц. Были и те, кто предложил дамам махнуть по «сто грамм».
Похожи на алкоголичек, — прямолинейно заявила одна из читательниц.
В ответ на этот комментарий Гузеева не выдержала и ответила, что жалеет таких «страшненьких, без мозгов и фантазий».
Телеведущая и ранее не церемонилась с теми подписчиками, мнения которых ей не по душе. Как писал NEWS.ru, например, недавно она резко ответила подписчикам на вопрос о маске и перчатках, которые отсутствовали на ней на групповом фото с коллегами по работе. Пояснив, что это вызвано производственной необходимостью, Гузеева пообещала отправлять в бан «дураков и дур», которым кажется, что она их соседка или подружка.
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