Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что даже если дети когда-нибудь «выбросят её на помойку», она будет отмаливать на этой помойке грехи.
Также актриса подчеркнула, что всё её имущество и деньги достанутся детям, даже если она заведёт роман с мужчиной. Такое обещание Гузеева
Лариса Гузеева замужем, у неё есть сын Георгий и дочь Ольга.
Как писал NEWS.ru ранее, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала фото с бывшим любовником. На снимке артистку обнимает на диване Дмитрий Нагиев. При этом рядом с парой сидит телеведущий Иван Ургант.
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