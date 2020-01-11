https://static.news.ru/photo/3f09d9cc-35ae-11ea-aea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лариса Гузеева/Instagram

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что даже если дети когда-нибудь «выбросят её на помойку», она будет отмаливать на этой помойке грехи.

Также актриса подчеркнула, что всё её имущество и деньги достанутся детям, даже если она заведёт роман с мужчиной. Такое обещание Гузеева дала в эфире передачи «Давай поженимся», ведущей которой она является с 2008 года.

Лариса Гузеева замужем, у неё есть сын Георгий и дочь Ольга.

Как писал NEWS.ru ранее, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала фото с бывшим любовником. На снимке артистку обнимает на диване Дмитрий Нагиев. При этом рядом с парой сидит телеведущий Иван Ургант.