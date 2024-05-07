Гузеева покинула Москву вместе с мужем и дочерью Лариса Гузеева вылетела из Москвы вместе с мужем и дочерью

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лариса Гузеева

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева вместе с дочерью Ольгой и мужем Игорем Бухаровым покинула Москву, пишет «Газета.Ru». Артистка поделилась кадрами из аэропорта, на которых можно увидеть членов семьи.

Видео разошлось по соцсетям. Журналисты отмечают, что Гузеева старается не афишировать семейную жизнь и редко делится кадрами с членами семьи, но в этот раз решила сделать исключение.

Аэропорт, улетаю, — сказала она.

Ольга родилась в 2000 году, когда артистка уже была замужем за ресторатором Бухаровым. От первого брака с редактором Кахой Толордавой у нее также есть сын. Как ранее неоднократно говорила Гузеева, у нее сохраняются хорошие отношения с бывшим супругом, она и нынешний муж хорошо общаются с ним и его родней.

Ранее Роза Сябитова сообщала, что Лариса Гузеева подружилась с Гариком Харламовым. По ее словам, раньше артистка испытывала к комику искреннюю неприязнь из-за его постоянных насмешек над шоу «Давай поженимся». Однако сейчас, как отмечает Сябитова, ее коллега по программе поменяла отношение к Харламову и даже пробовала найти недавно расставшемуся с женой юмористу новую невесту.

До этого стало известно, что Гузеева улетела на выходные в Израиль, несмотря на перелом ноги. Врачи наложили ей гипс и рекомендовали покой, однако актриса решила нарушить их предписания и совершить поездку.