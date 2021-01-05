Гузеева показала «депрессивную» ёлку

https://static.news.ru/photo/360f83b4-5108-11eb-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram фото небольшой пластмассовой ёлки времён СССР. В прошлом году она сама назвала эту ёлку «депрессивной», а в этом — призналась, что «сердцу мило всё, что было».

Ёлочка из прошлого, ей лет пятьдесят. У нас всегда была живая до потолка, но такие я видела в гостях и жалела хозяев, — подписала фото Гузеева.

Поклонникам актрисы ёлка понравилась, многие вспомнили своё тяжёлое детство. Однако нашлась и недовольная подписчица, которая обозвала Гузееву «фальшивой дурой». В ответ актриса назвала её нечистью и потребовала, чтобы та сгинула.

Как писал NEWS.ru, в городе Любим Ярославской области пьяный мужчина попытался украсть звезду с муниципальной ёлки и рухнул вместе со своим трофеем. По словам очевидцев, вандал забрался на самый верх дерева довольно быстро. Он вцепился в звезду и начал раскачивать её. В какой-то момент мужчина не удержался и рухнул вниз с высоты около 10 метров.

Полицейские уже нашли вандала. Серьёзных повреждений он не получил, рассказал, что за звездой он полез для своего друга, пообещавшего за это бутылку водки. На данный момент решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.