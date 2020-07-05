Гузеева пофлиртовала с героем шоу «На дачу!»

https://static.news.ru/photo/5d8fe464-bec9-11ea-b322-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

В рамках съёмок нового выпуска шоу «На дачу!» съёмочная группа Первого канала приехала к семейству Охотниковых, которые вот уже десять лет проживают в лесу в казачьем хуторе. Глава семейства Илья счастлив с женой и детьми, однако довольно сильно смутился из-за кокетства ведущей Ларисы Гузеевой.

В частности, по прибытии в дом Охотниковых Гузеева начала всячески расхваливать мужчину, ведь именно на нём держится всё хозяйство: несколько десятков кур, 16 лошадей, кролики, утки и гуси. Илья с удовольствием показывал хутор и подробно сообщал о том, что ему удалось построить. Вскоре он вместе с Гузеевой стал готовить ужин.

Поначалу 47-летний мужчина собирался помочь телеведущей, однако та попросила его ограничиться чисткой горошка.

Пусть мужчины будут для красоты, зачем вас припахивать. Мне с вами хорошо, — отметила Гузеева, слова которой приводит StarHit.

Илья Охотников не растерялся и стал рассказывать ведущей шоу «На дачу!» о своей преданной любви к супруге. По его словам, они с женой хотят завести ещё одного ребёнка.

Если через девять месяцев родится девочка, можете назвать её Лариса, — предложила Гузеева.

Спустя какое-то время она заявила главе семейства, что теперь будет чаще приезжать к нему в гости и помогать.

Я бы переехала и жила бы прямо здесь, в землянке. Или в печурке готовила за недорого. Думаю, без копейки никогда не останусь, пока есть богатые люди, способные мне платить. Сейчас рекламу себе делаю, расскажу, что у меня руки правильно заточены, кто-то позовёт, буду работать Лариской у них, — помечтала телеведущая.

Вскоре заигравшаяся звезда шоу «Давай поженимся!» стала отступать: «Вы мне верите? Я же самая главная врушка!» Но хозяину дома, очевидно, понравился напор Гузеевой: «Я такой хитрюга, я обязательно найду возможность, куда вставить свой интерес».

Вставить свой интерес мне? В меня? — попыталась уточнить Гузеева.

Как сообщается, сегодня Лариса Гузеева живёт в счастливом браке с ресторатором Игорем Бухаровым.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева предложила шоумену Гарику Харламову рассказать о разводе с актрисой Кристиной Асмус в эфире Первого канала. С такой инициативой она выступила в ответ на его тираду в социальной сети, где юморист, предупреждая очередную волну сплетен, назвал больше трёх десятков самых разных причин звёздного расставания.