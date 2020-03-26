https://static.news.ru/photo/f4c7eaa0-6ee9-11ea-be0d-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева посвятила Гарику Харламову смешную историю одной из участниц передачи. Актриса и её программа постоянно становятся объектом шуток резидента Comedy Club.

В новом выпуске к ведущей пришла очередная невеста по имени Екатерина. Она пожаловалась, что избранник бросил её из-за чрезмерного газообразования, пишет StarHit.

История участницы так насмешила Гузееву, что она решила посвятить её Харламову.

Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, Гарик. Просто задолбал, — обратилась к юмористу телесваха.

Харламов немедленно отреагировал на слова телеведущей. Он поблагодарил актрису и всех создателей программы за то, что они постоянно радуют его своей работой. А также пожелал Гузеевой быть здоровой и «жить всегда».

И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете, — резюмировал юморист.

Гузеева и раньше обижалась на Харламова, она остро реагирует на его критику. Но сам комик считает, что он не делает ничего плохого, а всего лишь старается поднять настроение себе и другим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и телеведущая Лариса Гузеева жёстко отозвалась о подписчиках, которые регулярно пишут критические замечания под её постами в Instagram. Актриса также отметила, что адекватные поклонники всё же прислушиваются к её лайфхакам, потому что понимают законы шоу-бизнеса и осознают, что она не даст плохого совета.