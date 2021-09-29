Гузеева обратилась к фанатам

Российская телеведущая Лариса Гузеева, попавшая в Коммунарку несколько дней назад с коронавирусом, обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она поблагодарила всех за поддержку и любовь, ещё раз подтвердив, что очень старается выздороветь.

Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и всё вам вернёт за вашу доброту и участие к мой скромной персоне, — написала телеведущая.

Она отметила, что от писем и комментариев её фанатов ей сразу становится легче.

Ранее Гузеева подтвердила информацию о том, что она заразилась коронавирусом. Артистка попросила не звонить ей и её семье, пояснив, что ей «и так страшно».

Ведущую передачи «Давай поженимся!» госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Как сообщалось ранее, её доставили в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября. Изначально сообщалось, что коронавирус у актрисы не обнаружен. Говорилось, что у попавшей в клинику телеведущей был сильный стресс, врачам пришлось дать ей успокоительное.