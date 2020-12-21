Гузеева нелестно высказалась о тех, кого обманули с помощью её имени

https://static.news.ru/photo/359bafa4-4283-11eb-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Лариса Гузеева раскритиковала людей, который стали жертвами мошенников, действующих от имени ведущей. Актриса считает, что люди сами виноваты из-за собственной невнимательности и доверчивости.

Ведущая «Давай поженимся!» обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram Она призвала людей самих отвечать за свои необдуманные поступки и не вестись на проходимцев.

Друзья мои, я только из утюга вас не предупреждаю: у меня одна официальная страница в Инстаграм и больше меня нигде нет. ФБ только для друзей. Вы зачем с левых страниц участвуете в левых конкурсах, а потом строчите мне жалобы в личные сообщения? — обратилась Гузеева к пользователям.

Речь идёт о случае, который в ноябре этого года произошёл с жительницей Оренбурга. Женщина увидела на якобы странице Гузеевой объявление о розыгрыше ценных призов и для участия в нём сделала несколько переводов. В итоге она потеряла 8300 рублей и, само собой, не получила никаких подарков. Полиция впоследствии возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Фейковая страница была удалена.

С призывом ведущей отвечать за самих себя согласились многие её поклонники. Они считают, что в таких случаях людьми движет желание лёгких денег. «Разводить будут тех, у кого сильные искушения и кто слабые духом! У которых бабло на первом месте. Вы пожинаете то, что сами же и сеете. А потом ищете виноватых. А вина сидит в вас и только в вас», — написали в комментариях пользователи.

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