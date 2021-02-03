Гузеева назвала самую большую ошибку в жизни

https://static.news.ru/photo/c7323064-665a-11eb-a6c7-96000091f725_660.jpg Лариса Гузеева Фото: vk.com/larisa_guzeev

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в Instagram, что у неё есть то, что она хотела бы исправить, но это уже невозможно. Звезда никогда не скрывала, что у неё была бурная молодость. Всё свободное время она тратила на романы, а также на карьеру. Сейчас она жалеет, что амбиции не позволили ей стать многодетной матерью.

Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых. Это стоп-кадр из домашнего видео, — поделилась светская львица.

Поклонники подбодрили звезду. Они считают, что Гузеева может стать отличной бабушкой, которой можно будет доверить больше десяти внуков.

Как ранее передавал NEWS.ru, молодая женщина по имени Дарья позволила себе резкие высказывания в адрес ведущих популярного шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

Девушка ранее уже приходила на съёмки программы. Ведущие сочли её надменной и фальшивой, о чём и сообщили гостье, на что она отреагировала эмоционально.