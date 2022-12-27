Гузеева на новогодней вечеринке побила тарелки в ресторане

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева побила тарелки об пол в ресторане на новогодней вечеринке в компании своего друга Эвклида Кюрдзидиса и других звезд. Так телеведущая по старой греческой традиции проводила старый год, сообщает KP.RU.

Друг актрисы Эвклид — по национальности грек, поэтому в разгар веселья и было решено исполнить греческую традицию. Под зажигательную музыку Гузеева сначала пошла в пляс, а после взяла целую стопку тарелок и стала разбивать их об пол.

После этого Гузеева завязала разговор с Дмитрием Дибровым, который неожиданно признался актрисе в любви.

Знаете, у меня всегда был с собой паспорт. А ну-ка, Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС». Но она этого не говорила этого никогда. А теперь зачем мне таскать с собой паспорт? Вот Гузеева, у нее все в порядке! — пошутил Дибров.

Актриса в ответ призналась, что ее всегда восхищал интеллект ведущего. И заверила, что Дибров остается «ее любовью навсегда».

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева стала одной из ведущих новогодней ночи на первом канале. Вместе с нею главный новогодний праздник страны будут вести Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова.