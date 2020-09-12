Гузеева: когда невкусно, дочь сплёвывает еду мне в ладонь

https://static.news.ru/photo/2ed79820-f5d2-11ea-988e-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «На дачу!» рассказала о своей 20-летней дочери Ольге Бухаровой, которой бывает тяжело угодить.

В свежем выпуске ведущая приехала к семье Даниловых, которые удивили её тем, что выращивают множество овощей на участке, но при этом не едят их. В парниках можно найти баклажаны и перцы, которые отправляются на корм животным. Хозяйка участка Алеся считает, что не может научиться правильно готовить овощи, чтобы было вкусно всем членам семьи.

Гузеева призналась, что ей также тяжело угодить всем домочадцам. Её дочь Ольга очень привередлива в еде и не ест мясо.

Недавно сидим за обедом с дочкой. Что-то не понравилось, она говорит: "Мам, протяни руку". И сплёвывает туда. Я у неё спрашиваю: тебе 20 лет! И что? Если это невкусно, — рассказала телеведущая.

Женщина отметила, что любит готовить, но из-за нехватки времени делает это редко. Зато у неё в запасе всегда есть несколько простых продуктов, из которых получаются вкусные блюда. Гузеева экспериментирует со специями, которые, по её мнению, только улучшают блюда. Когда подруги приезжают в гости, то обязательно просят хозяйку что-нибудь приготовить, передаёт StarHit.