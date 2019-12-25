https://static.news.ru/photo/a4a9e07e-e7f2-11e9-891f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знакомая телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала журналистам об отношении артистки к перепискам мужа в социальных сетях. Оказалось, что общение мужчины в Интернете однажды едва не стало причиной для развода.

Гузеева, сообщила знакомая «звезды», — человек крайне эмоциональный. Она остро реагирует на переписки мужа в социальных сетях с женщинами. Даже в случае, если общение идёт исключительно по работе.

Поэтому, когда на съёмках возникла такая же история, Лариса не сдержала эмоции и вспомнила свой семейный опыт, разбушевалась: «Игорь, я выброшу все твои телефоны в окно сегодня же вечером!», — приводит слова знакомой телеведущей KP.ru.

Женщина подчеркнула, что Гузеевой и её мужу удалось решить свои разногласия. В настоящее время пара живёт счастливой семейной жизнью. В 2019 году их браку исполнилось 20 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева в эфире своего брачного шоу рассказала о проблемах с алкоголем, которые у неё когда-то были. Избавиться от пагубного пристрастия, по её словам, она решила, когда в какой-то момент ей стало неприятно смотреть на себя.