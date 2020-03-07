https://static.news.ru/photo/78bd18f0-6083-11ea-8d90-fa163e074e61_660.jpg Наталья Гулькина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина, комментируя драку, которая произошла на концерте Татьяны Булановой, отметила, что её коллеге повезло. Ей удалось получить быструю славу благодаря этому случаю.

Драка случилась на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланова приехала в качестве специального гостя. Две зрительницы концерта начали потасовку одновременно с началом одной из песен. В конфликт втянулись соседи по зрительному залу. Дерущихся удалось быстро разнять.

По её словам, на концерте было больше девушек, которые, как все знают, ведут себя активнее мужчин. На них могла повлиять песня «Не плачь» Булановой, после чего представительницы прекрасного пола решили не сдерживать свои эмоции.

Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала, — заявила артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как писал NEWS.ru, Буланова рассказала о драке, которая произошла во время её выступления в Рязани. По словам исполнительницы, ничего серьёзного не произошло, она даже не заметила случившегося и продолжила петь.