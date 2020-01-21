https://static.news.ru/photo/ed822ed2-3c57-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Гуф (Алексей Долматов) Фото: therealguf/instagram.com

Российский рэп-исполнитель Гуф прилетел в Москву. Он запустил онлайн-трансляцию в Instagram. В ней он обратился к бронзовому призёру Олимпийских игр по дзюдо и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Носову.

Дмитрий Носов, привези травки мне домой, а? Дети смотрят? Извините, дети, — заявил исполнитель.

Незадолго до этого Гуф остался в Таиланде без денег и связи. Он утопил телефон в море, а банковскую карту исполнителя «съел» банкомат. Рэпер просил помощи у подписчиков через Instagram своей сестры.

Как писал NEWS.ru ранее, причинами постоянных скандалов с участием рэпера могут быть проблемы с бизнесом.