Гуф поделился совместным с подругой-моделью снимком из сауны

https://static.news.ru/photo/2b4a8bda-c43c-11ea-b66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) в прошлом году расстался с певицей Кети Топурией. Музыкант тяжело переживал этот разрыв, однако не так давно в его жизни появилась девушка по имени Леся. Бывший лидер группы «Центр» неоднократно признавался, что нашёл в ней своё счастье. Особенно любопытно, что Долматова с Лесей познакомила его бывшая жена Айза Анохина.

Однако слухи о новых романах Гуфа с другими девушками постоянно возникают в прессе. Порой артист сам подогревает эти сплетни. Как, например, в случае с совместным фото со своей подругой-моделью Юлией Королёвой, с которой, как музыкант часто отмечал, их связывает «исключительно дружба».

Рэпер опубликовал в Instagram-сторис снимок, на котором он и Королёва вместе отдыхают в сауне. Девушка прикрывается полотенцем, а Гуф держит в руке большую деревянную кружку. На головах у обоих банные панамы.

Зожники, — подписала снимок Королёва.

Ранее артист признавался, что готов жениться на своей девушке Лесе. Музыкант мечтает, чтобы у них родилась дочка.

instagram.com/therealguf

Как передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года в интервью Ксении Собчак Гуф рассказал об отношениях с солисткой группы A’Studio Кети Топурией. Артист признался, что всё ещё любит её.

По словам Гуфа, их роман начался в 2016 году. Как оказалось, Кети некоторое время скрывала от рэпера, что ещё замужем. Рэпер рассказал, что их отношения продлились два года. По словам Гуфа, он до сих пор не знает, что стало причиной их разрыва.