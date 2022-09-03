Гудкову может грозить до пяти лет тюрьмы за клип-пародию «Я узкий» Mash: Гудкову может грозить до пяти лет тюрьмы за клип-пародию «Я узкий»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

Комик Александр Гудков может отправиться в колонию на срок до пяти лет или получить штраф до 500 тысяч рублей за клип-пародию «Я узкий», сообщает Mash. На юмориста пожаловался председатель общественного объединения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, который написал заявление в СК с просьбой привлечь Гудкова к ответственности.

Шлыкову видео не понравилось, и он заявил, что клип напоминает шутку Идрака Мирзализаде про матрац. Общественный деятель заявил, что такие ролики — это «не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей».

Кроме того, Шлыков написал официальный запрос в Генпрокуратуру и попросил возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ответственность по этой статье предусмотрена в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо реального срока от двух до пяти лет. По данным Telegram- канала SHOT, СК уже принял обращение в работу.

Видеоролик «Я узкий» был снят в качестве пародии на патриотический клип 30-летнего певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов. — NEWS.ru) «Я русский». Аудитория восприняла ролик неоднозначно. Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что клип — полная безвкусица. По его словам, Гудков и раньше делал шокирующие, но талантливые пародии, но в этот раз у него получился «ширпотреб».

Ранее SHAMAN заявил, что клип Гудкова является рекламой его ролика. По мнению автора оригинальной композиции, выпуск новых версий его трека свидетельствует о его популярности. SHAMAN подчеркнул, что «хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», и назвал Гудкова поклонником своего творчества.