Губерниев раскритиковал выступление Бузовой на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/57395cec-2834-11eb-9974-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Соловьёв и Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьёва на проекте «Ледниковый период».

Так, Губерниев прокомментировал пост певца Филиппа Киркорова, который решил поддержать Бузову.

Да ладно вам, полная фигня, — написал Губерниев в социальной сети.

Примечательно, что сама Бузова не стала реагировать на критику Губерниева. Напротив, она поспешила поблагодарить Киркорова за комплименты.

Бузова и Соловьёв в рамках шоу «Ледниковый период» катались в образах героев фильма-катастрофы «Экипаж». Пара получила 11,7 балла.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова прокомментировала низкие оценки судей за свой последний номер на шоу «Ледниковый период» и объяснила, почему расплакалась, несмотря на хорошее катание в паре с Соловьёвым.

По признанию певицы, они рассчитывали получить оценку 6,0 от всех судей как за технику, так и за артистизм, однако этого не случилось.