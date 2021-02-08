Губерниев высказался о конфликте между Быстровым и Семенович

https://static.news.ru/photo/948c43e2-69fd-11eb-b902-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о конфликте между бывшим полузащитником сборной России по футболу Владимиром Быстровым и экс-фигуристкой Анной Семенович.

Ранее Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи».

У Быстрова и Семенович конфликт? Я ещё не успел оправиться от травмы руки певца Давы, которую он получил на шоу «Танцы со звездами». Я переживаю, а тут ещё Быстров с Семенович. Если ещё Меркель с Макроном поругаются, то я даже не знаю, что делать, — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По словам комментатора, ему «совершенно наплевать на этот конфликт», у Быстрова и Семенович нет ничего общего. Он также посоветовал сменить им пол, встать в пару и выступать в «Ледниковом периоде».

Как писал NEWS.ru, предложение Быстрова отрезать ей грудь Анна Семенович назвала поведением аморального мужчины. Певица также сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста. Светская львица напомнила, что у неё «не сиськи, а грудь», и отметила, что многого добилась в фигурном катании. Она имеет звание мастера спорта международного класса. Артистка также считает, что Быстрову тоже стоило бы что-нибудь отрезать, чтобы это не мешало ему бегать по полю и забивать больше голов.