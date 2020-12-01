Губерниев назвал Бузову неудачницей телепроекта «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/38a5a766-33c6-11eb-bca6-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление певицы Ольги Бузовой на телепроекте «Ледниковый период». Её партнёром является фигурист Дмитрий Соловьёв.

Известный журналист заявил, что звезда сцены является «неудачницей проекта». Именно такое сообщение комментатор оставил под публикацией спортсмена в социальной сети Instagram.

Особенный номер неудачницы проекта?! <...> Ты классный и уверенный (Губерниев о Соловьёве. — NEWS.ru), но [партнёр] тянет тебя назад, [нет] развития, — отметил Губерниев.

Соловьёв опубликовал фото и видео совместного номера с Бузовой, назвав выступление особенным. Накануне фигуристка Татьяна Навка высказалась об участии Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период». По мнению жены пресс-секретаря президента РФ, фигурное катание певице даётся тяжело, но её целеустремлённость восхищает. Как отметила Навка на своей странице в Instagram, она не была знакома с певицей лично, но после общения оказалось, что Ольга Бузова «вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка».

О певице также высказался историк Эдвард Радзинский. Он назвал артистку «воплощением всего усреднённого». На такие мысли его натолкнуло чтение комментариев на своём YouTube-канале.

Как писал ранее NEWS.ru, телеведущая и певица Ольга Бузова, привыкшая всегда побеждать, выступила вместе со своим партнёром, фигуристом Дмитрием Соловьёвым, с драматическим номером по мотивам фильма «Экипаж» под песню Филиппа Киркорова на шоу «Ледниковый период». Откатав номер, Бузова была довольна своим выступлением, но комментарии судей сразу же опустили певицу с небес на землю. Она получила всего 11,70 балла.

Техника артистки, по мнению судей, оказалась слабой, и из-за низких оценок она в итоге стала номинанткой на выбывание. Когда светская львица услышала судейский вердикт, из её глаз потекли слёзы.