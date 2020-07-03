Губерниев дал совет Пригожину после слов о бедствующих артистах

https://static.news.ru/photo/b8878c86-bd44-11ea-b550-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к продюсеру Евгению Пригожину после его жалоб на тяжёлое финансовое положение. Супруг Валерии обмолвился о том, что звёзды британской музыки во главе с Полом Маккартни и Эриком Клэптоном попросили помощи у государства из-за пандемии. В ответ Губерниев посоветовал продюсеру поехать в Великобританию и там просить помощи.

Иосиф, если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку, как в Британии? И там выступать? И вам поможет британское правительство! — написал он в комментариях Instagram.

Пригожин не смог оставить послание без ответа и заявил, что Губерниев просто до конца не вник в суть проблемы.

Жаль, что ты не знаком с творчеством и нашими успехами в той самой Великобритании. Пожалуй, отправлю тебе в личку, чтобы ты понял, как ты не прав, — написал он.

prigozhin_iosif/instagram.com

Губерниев решил пояснить, что имел в виду не конкретно Валерию и Пригожина, а музыкальную индустрию в целом. Со словами поддержки поспешил певец Игорь Саруханов. Он заявил, что уважает намерение Пригожина спасти отечественный шоу-бизнес и предложил собрать подписи тех, кому небезразлична судьба артистов.

И направим письмо министру культуры, и президенту, — резюмировал Саруханов.

Ранее Пригожин привёл в пример знаменитых британских музыкантов Пола Маккартни и Эрика Клэптона, которые поставили свои подписи под обращением к министру культуры Великобритании Оливеру Доудену. Артисты попросили спасти британскую концертную индустрию, несущую огромные убытки в связи с пандемией коронавируса. Пригожин отметил, что у этих людей есть, чему поучиться, писал NEWS.ru.