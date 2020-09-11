Губерниев дал объяснение снимку, на котором он целуется с Семенович

https://static.news.ru/photo/ad55f6f8-f422-11ea-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл правду о поцелуе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович. Ранее совместный снимок знаменитостей, держащихся за руки и целующихся у ворот загородного посёлка, появился в СМИ. Журналисты решили, что звёзды долгое время скрывают свой бурный роман.

Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович. И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Семенович и Губерниева не первый раз видят вместе. Ранее их заметили гуляющими по «Славянскому базару» в белорусском Витебске.

Певица в недавних интервью говорила, что у неё есть любимый человек, далеко не бедный и никак не связанный с миром шоу-бизнеса. Только имя своего нового ухажёра Семенович никогда не называла. Что касается личной жизни Губерниева, то он давно развёлся с своей женой легкоатлеткой Ольгой Богословской. Сейчас в жизни комментатора тоже есть женщина, которую он тщательно скрывает от посторонних глаз.

Ранее Семенович прокомментировала новый образ Губерниева, где он предстал в розовом парике. Он опубликовал фотографию у себя в Instagram и заявил, что желает спеть дуэтом с австрийским исполнителем Кончитой Вурст. Снимок по достоинству оценили также жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова и продюсер Иосиф Пригожин, писал NEWS.ru.