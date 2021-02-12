Телеведущий Гордон рассказал, как его лечили от коронавируса

https://static.news.ru/photo/069c9904-6d2e-11eb-b7ec-96000091f725_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look

За время лечения в стационаре Александр Гордон прибавил три с половиной килограмма. Об этом рассказал сам телеведущий по возвращении из больницы, проведя эфир передачи «Док-ток» по видеосвязи из дома.

В настоящее время Гордон находится на двухнедельном карантине дома. После его окончания он снова планирует вернуться к работе.

По словам ведущего, его лечение прошло успешно. Врачи приняли решение о госпитализации из-за проблем у него с сердцем и гипертонией, чтобы предотвратить у него цитокиновый шторм, пишет KP.RU.

Каждый день я сдавал кровь в громадном количестве. И это привело к тому, что график моего лечения и назначенные мне препараты гибко на протяжении всей болезни менялись. Но общая схема была выдержана... Такого количества капельниц, которое мне ставили, не видел никогда в жизни. Помогло! — рассказал он.

При этом Гордон пожаловался, что в больнице очень вкусно и много кормят, трижды в день, плюс кефир. За десять дней, что он пробыл в больнице, он прибавил три с половиной килограмма.

С учётом того, что экран добавляет ещё 5 кг — скоро мы увидим на телеэкранах Александра в новом имидже, — пошутил телеведущий.

Александр Гордон был госпитализирован в конце января в московскую клиническую 52-ю больницу. За время пандемии через неё прошло уже 19 тысяч пациентов с COVID-19.

Ранее о восстановлении после заражения коронавирусом рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Восемь дней, которые он пробыл в больнице Дубая, Пригожин назвал «адом». Сейчас 51-летний продюсер находится дома в Москве и в буквальном смысле учится жить заново. По его словам, даже самые простые вещи кажутся для него теперь очень сложными, писал NEWS.ru.