Грязь и скука в Европе, отказ от гражданства: как живет блогер Хованский

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Юрий Хованский

Покинувший Россию Юрий Хованский заявил, что в Европе более грязно и скучно, чем в России. Как сейчас живет блогер, о чем он заявлял в последнее время?

«Унылая» Европа

В своем Telegram-канале Хованский написал, что во многих европейских городах живет больше бездомных, чем в Москве.

«В 22:00 даже бары не работают, по улицам никто не ходит, тупо тухляк тухлятыч. Самое живое место в Хельсинки выглядит унылее, чем центральная площадь в моем родном пердяево», — отметил он.

Несмотря на эти недостатки, блогер отметил, что многие россияне восхищаются жизнью в европейских странах и возводят ее в культ. Он призвал «прекратить выдавать Запад за какое-то фантастическое царство, где нет грабежей, убийств, мусора на улице, а есть только велодорожки и вкусное пиво».

Отказ от российского гражданства

Юрий Хованский в интервью для YouTube-канала «Вписка» рассказывал о желании отказаться от гражданства РФ. Как признался видеоблогер, у него есть мексиканское гражданство, однако нет загранпаспорта североамериканского государства. В то же время жить в Сербии можно только при наличии этого документа.

«Поэтому формально я могу отказаться (от российского гражданства. — NEWS.ru), но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», — объяснил ситуацию Хованский.

В ходе интервью он также заверил, что не собирается возвращаться в Россию «даже на похороны». На родину блогер решится поехать, только если его экстрадируют. Более того, Хованский утверждает, что не поехал на корпоратив, за проведение которого ему предлагали 2 млн рублей.

Сейчас блогер живет в Сербии. Он уехал в республику в сентябре 2022 года. Он признался, что думал об отъезде из РФ после в СИЗО, где оказался по уголовному делу из-за песни во время стрима. Хованский позже получил мексиканское гражданство.

При возвращении Хованского в РФ возможны жесткие меры

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru заявила, что Юрию Хованскому по возвращении в Россию «наденут наручники». Таким образом депутат ответила на его слова о попытках отказа от гражданства РФ и нежелании ехать на родину ни под каким предлогом.

«А зачем нам его рекламировать? Пусть говорит все что хочет. Вернется — наденем наручники», — сказала Драпеко.

Драка с рэпером

В Сети ранее появился видеоролик, сделанный во время концерта рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Сербии. Перед началом вступления на сцену взобрался Юрий Хованский и обратился к зрителям, употребив нецензурные слова. В ответ Моргенштерн набросился на него с кулаками. Судя по опубликованным кадрам, после начала драки разнимать участников потасовки начали охранники.

Поклонники Моргенштерна выразили мнение, что драка была постановочной, поскольку ранее оба молодых человека участвовали в подобных конфликтах.

Критика Ивлеевой

29 февраля блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», в своем Telegram-канале отреагировала на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала телеведущая.

На пост Ивлеевой обратил внимание Хованский. Блогер выразил мнение, что звезды, столкнувшиеся с проблемами после участия в «голой» вечеринке, пытаются загладить вину, чтобы вернуть контракты и концерты. В частности, Хованский упомянул поездки в Донбасс народного артиста России Филиппа Киркорова и помощь в реставрации храма со стороны певицы Лолиты Милявской.

«Потрясли голыми телесами на вечеринке и сразу стали сознательными членами общества. Один в Донбасс поехал, вторая церковь реставрирует, третья, вон, гражданскими инициативами интересуется, на выборы пойдет! Каждый из них спит и видит, что спонсоры простят, скажут: „Ну ладно, откаялись, ребята, вернем им концерты с контрактами“, и потом можно по новой кутить, только уже втихую. Неужели кто-то верит в этот фарс?» — задался вопросом Хованский в своем Telegram-канале.

Блогер выразил недоумение, почему Ивлеева резко решила начать голосовать, хотя за 10 лет нахождения в медийном пространстве ни разу не смотрела послание президента.

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