«Грязь, а не человек»: Никоненко обвинил Васильеву в продажности Российский деятель кино Никоненко: актриса Васильева «может сказать все что угодно ради денег»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Никоненко

Российский деятель кино Сергей Никоненко в интервью PROZVEZD в негативном ключе высказался об актрисе Татьяне Васильевой. По его словам, она «может сказать все что угодно ради денег», в чем он убедился лично.

Никоненко сообщил, как в 1993 году его пригласили в Израиль представить его новую кинокартину «Хочу в Америку», в которой Васильева сыграла эпизодическую роль. Он предложил поехать ей вместе с ним. Актриса вызвалась помочь с оформлением визы, забрала паспорта, после чего пропала.

День их нет, два нет, неделю нет. А до отъезда остается уже дней 10. Я их нахожу и говорю: «Это что за безобразие? Что вы себе позволяете? Где паспорта, где визы, где билеты?». Таня говорит: «Паспорт находится у приятеля Жоры по такому-то адресу». Я погнал туда, забрал паспорта, привез их в израильское посольство. И через два дня у меня на руках уже были визы и билеты на меня и на жену Катю, — рассказал режиссер.

Также он вспомнил, что в поездке Васильева «все время устраивала скандалы», будучи недовольной, что ей мало платят. А по возвращении в Россию Никоненко узнал от представителя кинопрокатной израильской фирмы, что Васильева уговаривала его отказаться от услуг режиссера.

Он мне говорит: «Представляешь, в это время она мне чуть ль не каждый вечер звонила и говорила: «Зачем нам Никоненко? Давай я одна отработаю все встречи, ты только заплати мне все деньги!» Я режиссер этого фильма, который пригласил ее, исполнительницу эпизодической роли, в поездку, а она за моей спиной такие вещи проворачивала! Таня Васильева – это грязь сплошная, а не человек! — заявил Никоненко.

Ранее Васильева резко высказалась по поводу громких интервью уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой. Она обвинила артистку в том, что та бросила умирать детей своего фонда «Подари жизнь».