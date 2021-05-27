Лена Миро предположила, что Элджей мог быть под наркотиками во время погони

https://static.news.ru/photo/aa271f96-bf03-11eb-b852-96000091f725_660.jpg Лена Миро Фото: lenamyro/instagram.com

Блогер Лена Миро отреагировала на погоню с участием Элджея. Звезду заподозрили в управлении автомобилем в пьяном виде, а от медицинского освидетельствования музыкант отказался. По мнению публицистки, она хотела обсмеять инцидент в своём блоге в «Живом журнале», но не смогла, так как «грустно всё это» и не смешно. Автор статьи предположила, что рэпер мог быть «под наркотиками».

Живут все, будто их проблемы и радости в жизни самые главные. Словно нет вокруг никого, а есть только я-я-я. И этот эгоизм — токсичен, он разрушает личность. Делает тебя не человеком, а капризным ребёнком, не замечающим вокруг себя никого. Слава Б-гу, что в этот раз всё обошлось без жертв. Блин, вот хотела всё обсмеять, но не вышло, да? Да. Не смешно как-то всё, — считает Миро.

По её словам, «вряд ли Элджей был пьян», в ином случае прошёл бы тест на алкогольное опьянение. Она отметила, что медики могли обнаружить не спиртное, «а что-то другое», и «все сразу бы заорали про трусы Бочкарёвой», имея ввиду инцидент с актрисой Натальей Бочкарёвой, признавшейся в хранении наркотиков.

Кто хочет быть Бочкарёвой? Никто? Вот и Лёша (Алексей Узенюк, настоящее имя Элджея. — NEWS.ru) не хочет. Гораздо легче считаться отказавшимся, возможно пьяным, чем с чем-то запрещённым в трусах, — резюмировала Миро.

Накануне российский музыкант Алексей Узенюк, известный как Элджей, пытался уйти от преследования полицейских на своём спорткаре BMW i8, проигнорировав требование остановиться в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом передаёт Telegram-канал Baza. Погоня продолжалась несколько минут, отмечается в сообщении. В итоге рэпер всё-таки припарковался у обочины. По информации ресурса, устроивший «заезд» исполнитель был пьян.

Ранее сообщалось, что телеведущая Анастасия Ивлеева, рэпер Моргенштерн, а также блогеры Михаил Литвин и Дмитрий Гордей устроили «адские гонки» на суперкарах. В дуэлях приняли участие четыре автомобиля, в том числе Lamborghini Ивлеевой. Ролик с таким названием звезда опубликовала на своём YouTube-канале. Знаменитости соревновались на прямом участке закрытого трека, рядом дежурили бригады скорой помощи и пожарный расчёт. Кроме «Ламбы» они «летали» на Porshe и Nissan.