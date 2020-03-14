Пользователи просят взять на Евровидение-2020 Дмитрия Красилова (Пухляш). Он снялся в клипе на песню Uno группы Little Big, изобразив полноватого танцора. Коллектив представит Россию на музыкальном конкурсе.
Петиция
Его роль в клипе занимала немалую часть, и она нашла своё признание среди зрителей, — говорится в тексте.
Дмитрий Красилов восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший», а песня Uno вошла в топ-10 iTunes в пяти странах.
Композиция стала лидером по прослушиванию среди жителей России, Белоруссии и Кипра. Также трек пользуется популярностью в Финляндии и Узбекистане.
Ранее NEWS.ru сообщал, что солист группы Little Big Илья Прусикин назвал адом съёмки клипа к Евровидению на песню Uno. По его словам, о своём участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съёмки видео было всего лишь пять дней. При этом он подчеркнул, что композиция была придумана раньше, её писали не «под конкурс».
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