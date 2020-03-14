https://static.news.ru/photo/c60d09ba-66b6-11ea-840a-fa163e074e61_660.jpg Скриншот Little Big - Uno - Russia Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Пользователи просят взять на Евровидение-2020 Дмитрия Красилова (Пухляш). Он снялся в клипе на песню Uno группы Little Big, изобразив полноватого танцора. Коллектив представит Россию на музыкальном конкурсе.

Петиция опубликована на сайте Change.org. Автор обращения отметил, что персонаж является изюминкой видео, а без него выступление Little Big будет не таким ярким.

Его роль в клипе занимала немалую часть, и она нашла своё признание среди зрителей, — говорится в тексте.

Дмитрий Красилов восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший», а песня Uno вошла в топ-10 iTunes в пяти странах.

Композиция стала лидером по прослушиванию среди жителей России, Белоруссии и Кипра. Также трек пользуется популярностью в Финляндии и Узбекистане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солист группы Little Big Илья Прусикин назвал адом съёмки клипа к Евровидению на песню Uno. По его словам, о своём участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съёмки видео было всего лишь пять дней. При этом он подчеркнул, что композиция была придумана раньше, её писали не «под конкурс».