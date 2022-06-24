Группа Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Группа Little Big 24 июня выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине. Отмечается, что музыканты находятся в США.

На видео чередуются кадры с изображением мужчин в костюмах за шахматной доской, на которой в роли фигур выcтупают военные, людей, чьи головы подключены через трубы к телевизору, людей с закрытыми на мoлнию ртами. В конце ролика один из пожилых игроков в шахматы нажимает на кнопку в ядерном чемoданчике.

Одновременно на сайте группы появилась информация о том, что артисты теперь живут в Лос-Анджелесе. Ранее группа критиковала спецоперацию на Украине.

Группа Little Big собиралась участвовать в Евровидении от России с песней UNO в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили.

Ранее сообщалось, что в список покинувших Россию звезд вошли журналист Кирилл Мартынов, блогер Илья Варламов, актеры Ксения Раппопорт и Александр Молочников, режиссеры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, певец Борис Гребенщиков. Все они негативно высказывались о проведении специальной военной операции на Украине.