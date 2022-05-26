Группа «ДДТ» опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Юрий Шевчук / Фото vk.com/ddtclub

В официальном сообществе группы «ДДТ» в соцсети «ВКонтакте» опровергли информацию о прекращении концертной деятельности коллектива в России. Как говорится в сообщении, СМИ вырвали из контекста слова Шевчука о сложностях с концертами, представив их как заявление об уходе.

Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь! — говорится в сообщении.

Ранее лидер «ДДТ» заявил, что концертная деятельность группы подходит к концу из-за появления неких «списков». Он добавил, что в Тюмени концерты коллектива были перенесены «до лучших времён», а в Кургане — вообще отменены. Шевчук отметил, что ему неприятно терять слушателей, но каждый решает сам, чьим творчеством интересоваться.

До этого в отношении Шевчука было возбуждено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Во время выступления ДДТ в Уфе на экранах появились слова «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен коллектива). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал о своих впечатлениях после поездки в Чечню в 1995 году и увиденной там «бойни», а также критически высказался по поводу спецоперации на Украине.