Группа 5sta Family оценила идею восстановить «Крокус Сити Холл» 5sta Family призвала восстановить «Крокус» и возвести мемориал жертвам теракта

Фото: NEWS.ru

Группа 5sta Family

Усиление мер безопасности на массовых мероприятиях будет оправданным решением после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил участник группы 5sta Family Валерий Ефремов на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Он также заявил о необходимости восстановить площадку, передает корреспондент NEWS.ru.

В это непростое время, конечно, такие меры будут оправданы. Многие знают, что, когда вы приходите в какое-то общественное место и вас начинают досматривать, это может вызывать некую неприязнь, раздражительность, — отметил Ефремов.

Он добавил, что после событий в Подмосковье любой здравомыслящий гражданин будет понимать, зачем его должны досматривать. Исполнитель добавил, что меры безопасности важны и необходимы.

Отвечая на вопрос журналистов о будущем «Крокус Сити Холла», Ефремов высказал мнение, что площадка должна быть восстановлена. По его словам, там же должен расположиться мемориал погибшим в теракте.

Восстановить площадку имеет смысл. Безусловно, какой-то монумент там точно должен быть. Но «Крокус» это место, где проходили концерты, где людям дарили положительные эмоции, — сказал певец.

Как отметил Ефремов, сейчас концертный зал ассоциируется только с терактом, однако в будущем эта площадка сможет подарить много положительных эмоций. Вместе с тем он призвал не забывать о жертвах трагедии.

Ранее Ефремов заявил, что людям надо объединяться на фоне террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Он добавил, что в такое время нельзя бояться.