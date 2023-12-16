«Грубил и косился весь вечер»: избитая на концерте Гуфа про своего обидчика SHOT: избивший фанатку на концерте Гуфа мужчина весь вечер грубил ей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совершивший нападение на девушку на концерте Гуфа мужчина весь вечер грубил и вел себя неадекватно, сообщила Telegram-каналу SHOT жертва избиения. 30-летняя София добавила, что успела снять на видео своего обидчика за несколько минут до нападения и теперь того разыскивает полиция.

Также девушка рассказала, что на концерт рэпера пришла вместе с подругой. Они взяли билеты в VIP-зону, в которой мало людей и много свободного места. Именно там их соседом оказался неадекватный мужчина в компании своей спутницы и друга. Перед уходом он набросился на Софию и подругу. Зрительницу госпитализировали с концерта с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) ранее выразил соболезнования девушке, на которую напали во время его концерта в Москве. Музыкант отметил, что не видел, как произошел инцидент.

Ранее в Москве пострадал тренер российской хоккейной команды ЦСКА Дмитрий Наумов, который поругался с супругой и заявил на нее в полицию. Спортсмен получил рану на затылке и ссадину на руке после того, как жена кинула в него кружку с чаем. Он зафиксировал телесные повреждения и потребовал от полиции привлечь ее к ответственности. По одной из версий, пара находится на грани развода.