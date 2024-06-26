Гришаева раскрыла секрет своей молодости Гришаева назвала молодого мужа стимулом для поддержания привлекательного образа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нонна Гришаева

Причиной для поддержания привлекательного образа стал молодой муж, заявила в беседе с Пятым каналом заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева. Она также добавила, что остается ухоженной и красивой благодаря тренировкам и генетике.

Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой, — рассказала Гришаева.

Актриса уже 17 лет состоит в браке с коллегой Александром Нестеровым, который младше ее на 12 лет. Их отношения начались с дружбы. Нестеров поддерживал артистку после того, как Гришаева пережила тяжелый развод с первым мужем.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее предупредила, что йогой не стоит заниматься беременным женщинам и пациентам с варикозом. По ее словам, такие практики также могут навредить при тяжелых болезнях опорно-двигательного аппарата и при анемии.

Фитнес-тренер Евгения Ваганова прежде отмечала, что йога и пилатес могут стать альтернативой тренировкам в спортзале. Она также предложила поддерживать спортивную форму при помощи домашних тренировок или боевых искусств.