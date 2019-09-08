https://static.news.ru/photo/ebdbb4c8-d2bb-11e9-acfb-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Григорий Лепс открыл кафе «Пироги» в центре Москвы. В честь открытия гостей принимал лично хозяин заведения.

Певец сам встречал гостей на пороге и угощал фирменным блюдом — пирогами с разной начинкой. Одним из первых Лепса приехал поздравить Филипп Киркоров. Он подарил ему шоколадную скрипку, которую тот пообещал вписать в интерьер заведения.

Лепс рассказал, что его кафе рассчитано на людей со средним достатком.

Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то — 80–100. Считаю, что это нормальные цены. Всё недорогое, но очень качественное, — цитирует Лепса Starhit .

Певец признался, что сам больше всего любит пирожки с ливером. Лепс рассказал о планах по созданию сети таких кафе, если первое заведение окажется прибыльным.

Как ранее писал News.ru, Лепс прошёл 44 км без перерыва под палящим солнцем вместе с чемпионом мира по рукопашному бою Виктором Смоляром. Внушительную дистанцию они преодолели за 8 часов 30 минут.